Seul(s) Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Seul(s) Théâtre de la Violette Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse. Seul(s) 12 – 14 octobre Théâtre de la Violette Plein tarif : 14€ / tarif réduit : 11€ Seul en scène – à partir de 12 ans

Par la compagnie Les Indiens Lâché par sa partenaire juste avant de monter sur scène, un comédien va devoir assurer seul un spectacle prévu à deux.

Affublé d’un régisseur très approximatif, d’un producteur véreux et d’amis pas toujours recommandables, arrivera-t-il à sauver le spectacle ? Un spectacle écrit et interprété par : Karim Mendil

Mise en scène de : Caroline Bal Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.61.73.18.51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatredelaviolette.com/seul_s_-231.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:30:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00 one-man show seul en scène Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de la Violette Toulouse latitude longitude 43.639247;1.455992

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/