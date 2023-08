Partir pour quoi faire? Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Partir pour quoi faire? Théâtre de la Violette Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse. Partir pour quoi faire? 5 – 7 octobre Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11 euros / Tarif plein : 14 euros Un cireur de chaussures, un avocat, un champion de billard… forment ce curieux équipage parti en mer à la recherche d’un animal fantasque : le fameux Snark. Au poème surréaliste de Lewis Carroll, s’entremêle alors une autre histoire : celle du musicien en quête de sens et d’identité… au delà de l’absurde. Ils le traquent avec des fourchettes et de l’espoir, ils le traquent avec soin ! Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T19:30:00+02:00 – 2023-10-05T20:30:00+02:00

Théâtre Musical
Théâtre de la Violette
67 chemin Pujibet 31200 Toulouse
Toulouse
Haute-Garonne

