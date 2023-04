Clic Clac Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Clic Clac Théâtre de la Violette, 17 juillet 2023, Toulouse. Clic Clac 17 – 20 juillet Théâtre de la Violette Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Entrons dans ce vieux grenier poussiéreux. Et… Clic ! Tournons la clé… Clac ! Ouvrons la boîte… Une boîte à souvenirs, une boîte à histoires. Une boîte qui s’ouvre et se déroule, qui se tire et s’étire, qui grince, qui couine, qui clique et qui claque ! Dans ce vieux grenier qui s’illumine, découvrons des trésors, trouvons des amis, et… clic clac, ouvrons la boîte, à l’infini. Une petite fille explore, en chansons, le grenier de sa grand-mère, avec ses joyeux habitants, des costumes amusants, des souvenirs palpitants… tout ce qui fera de ce grenier un lieu d’enchantement et de transmission. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://theatredelaviolette.com/clic_clac-223.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

