Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Au croisement de nulle part d'un banc public, pOm' présente, au son de son petit accordéon, son célèbre numéro animalier « La valse de Papillon ». Mais …, l'histoire d'un anniversaire oublié engendre en cascade un délicieux chaos de bretelles capricieuses, de journal glouton, de roi « pâte et tic », de gâteau improvisé, d'histoire de petit papier, de plante lumineuse, d'une poule pondeuse qui pète, de boulette, de ciboulette, de cacahuète et … toujours pas de nouvelles de Papillon. Un univers de poésie, de magie et de facétie comme un clin d'œil au clown de notre enfance, un spectacle à voir en famille ! Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2023-07-12T10:45:00+02:00 – 2023-07-12T11:30:00+02:00

2023-07-16T16:30:00+02:00 – 2023-07-16T17:15:00+02:00 spectacle jeune public

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse Age min 3 Age max 99

