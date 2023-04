Paroles de femmes Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Paroles de femmes Théâtre de la Violette, 22 juin 2023, Toulouse. Paroles de femmes 22 et 24 juin Théâtre de la Violette Tarif réduit 11€ / tarif plein 14€ Ces femmes répondent ici à une quête intime : susciter le désir, être contemplée, être une femme que l’on fantasme, que l’on invite. Bien sûr, dans cette quête elles se heurtent à des écueils : la pression de la société, la vulnérabilité, se sentir dévisager, l’inégalité hommes-femmes encore d’actualité aujourd’hui.

Ces femmes naviguent entre le désir ardent d’être vue et le besoin de se cacher. Les textes de Camille Malnory, Julia Deck et de Virginie Despentes viennent renforcer l’interprétation des corps.

Dans ce spectacle, les femmes osent contredire, osent danser, osent prendre du plaisir qu’elles soient vieilles, belles, moches, jeunes. Il y a toutes les femmes du monde, tous les âges, toutes les féminités… Les parcours de ces femmes, solitaires ou à plusieurs, les multiples féminins qui les habitent. Le spectacle met en lumière cette quête de s’autoriser à être. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/paroles_de_femmes-219.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T19:30:00+02:00 – 2023-06-22T20:30:00+02:00

2023-06-24T20:45:00+02:00 – 2023-06-24T21:40:00+02:00 Spectacle Théâtre de la Violette

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de la Violette Toulouse

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Paroles de femmes Théâtre de la Violette 2023-06-22 was last modified: by Paroles de femmes Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 22 juin 2023 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne