En marge 15 – 17 juin Théâtre de la Violette, Toulouse. Tarif réduit 11€ / tarif plein 14€ Fanfan voulait être une grande actrice de cinéma… mais rire de soi c'est quand même plus drôle. Fanfan voulait se produire dans des grands music-halls… mais chanter en mode Britney Spears c'était pas dans ses cordes. Fanfan a fréquenté des filles mais c'était quand même… assomant alors elle a essayé les mecs et c'était tout aussi fatigant. Entre une famille un brin dégénérée, le quasi sadisme d'une prof d'espagnol déphase, sans oublier Sabrina la parisienne envoûtante et déjantée, florilège épicé de la vie d'une jeune fille qui se sent à côté de la plaque.

2023-06-15T19:30:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

2023-06-17T20:45:00+02:00 – 2023-06-17T21:45:00+02:00 Spectacle Théâtre de la Violette

