Jean de la lune
14 – 18 juin
Théâtre de la Violette

Réservation en ligne ou par téléphone – 7 euros tarif plein, 6 euros tarif réduit.

Le professeur Ekla des Ombres, génie loufoque et passionné, adore partager sa science mais aussi raconter des histoires. Sa préférée : celle de son ami Jean de La Lune, douce créature de la nuit qui veille sur les enfants et les aide à s'endormir. Se sentant seul sur son astre, ce dernier décide de venir explorer notre planète, saisissant au vol la traîne d'une météorite qui passait par là. Mais le Président de la Terre, avide de conquête et de pouvoir, va le désigner comme un envahisseur dangereux et le pouchasser…

Une fable cosmique en lumière noire, pour un castelet, une comédienne et des marionnettes.

Théâtre de la Violette
67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2023-06-14T10:45:00+02:00 – 2023-06-14T11:45:00+02:00

2023-06-18T16:30:00+02:00 – 2023-06-18T17:30:00+02:00

