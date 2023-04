Bipolaire Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Bipolaire Théâtre de la Violette, 8 juin 2023, Toulouse. Bipolaire 8 – 10 juin Théâtre de la Violette Tarif réduit 11€ / tarif plein 14€ Réservation en ligne ou par téléphone Cécile est bipolaire. Entre humour et gravité, elle se livre au public en tant que telle. Toutes les phases de sa maladie défilent à toute vitesse. Confrontée à plusieurs psychiatres, elle raconte ses démêlées avec sa fille, la directrice de l’école, son mari et d’autres patients d’une unité psychiatrique. Un spectacle grinçant et profond, qui permet de réaliser ce qu’est cette maladie et la violence mentale qu’elle entraîne. “Bipolaire” lève bien des tabous et préjugés et offre une belle partition pour une comédienne seule en scène. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/bipolaire-217.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

