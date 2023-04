Coucou caché Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Coucou caché Théâtre de la Violette, 7 juin 2023, Toulouse. Coucou caché 7 – 11 juin Théâtre de la Violette Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Et si on jouait ?

A apparaître, à disparaître

A se transformer, à imaginer

A se découvrir, à se raconter…

Des histoires avec des mains pleines de vie et d’émotions juste pour le plaisir du jeu.

Une expérience poétique pour les tout-petits et les tout-grands aussi ! Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2023-06-07T10:45:00+02:00 – 2023-06-07T11:15:00+02:00

2023-06-11T16:30:00+02:00 – 2023-06-11T17:00:00+02:00 spectacle théâtre de la Violette

