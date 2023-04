Ascension Théâtre de la Violette, 1 juin 2023, Toulouse.

Ascension 1 – 3 juin Théâtre de la Violette Tarif réduit 11€ / tarif plein 14€

Karmen Hira est une auteure-compositrice-interprète, poétesse et pianiste. Sa voix envoûtante, sombre et presque douloureuse, comme suspendue, nous transporte au beau milieu d’un rêve. Dans son univers pop et cinématographique se fait entendre un élan à la fois féministe et spirituel. Les multiples influences de l’artiste fusionnent dans son art minimaliste, sensuel et nous laissent savourer son travail d’écriture narrative, sensible et symbolique. Avec ses textes intimes sur des thèmes variés tels que l’amour, la perte, le désir et la féminité, la musicienne compose des chansons hypnotiques, émotionnelles et engagées. Bercée dès son enfance par les musiques traditionnelles de l’Europe de l’est, mais également par la musique classique, elle évolue aux sons des œuvres de Henryk Mikolaj Gorecki, Jóhann Johansson, Arvo Pärt.

Son projet mêle art pop, musique néo classique et rock indépendant dans la veine de Thom York, Patrick Watson, Sarah McCoy, Nick Cave, James Blake mais aussi Agnes Obel ou Antony and the Johnsons.

Karmen Hira propose un mélange magique entre poésie, chanson et piano éthéré. Sur scène, elle est accompagnée par le violoncelliste Thomas Laduguie.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/ascension-216.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T19:30:00+02:00 – 2023-06-01T20:30:00+02:00

2023-06-03T20:45:00+02:00 – 2023-06-03T21:45:00+02:00

