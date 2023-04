Méli Mélo Mais Léon ! Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Méli Mélo Mais Léon ! Théâtre de la Violette, 31 mai 2023, Toulouse. Méli Mélo Mais Léon ! 31 mai – 4 juin Théâtre de la Violette Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Lison vient raconter l’histoire de … De qui déjà ? Ah oui, l’histoire de Léon !

Enfin, l’histoire de sa maison !

Enfin pas tout à fait ! Plutôt ce qui se passe dans sa maison !

Lison, personnage drôle et enthousiaste, entraîne les grands comme les petits dans l'imaginaire, à travers des ré-projections d'images, des sons et des musiques appropriées, des marionnettes et tout un tas d'accessoires mis en jeu pour amener l'enfant de surprise en surprise. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2023-05-31T10:45:00+02:00 – 2023-05-31T11:20:00+02:00

2023-06-04T16:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:05:00+02:00

