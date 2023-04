Romi et Julie Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Romi et Julie Théâtre de la Violette, 24 mai 2023, Toulouse. Romi et Julie 24 – 29 mai Théâtre de la Violette Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Un conte shakespearien, des personnages en carottes à la sauce africaine. Le spectacle relate une histoire de rivalités entre coutumes familiales : Romi le fils des riches Carottes Du Jardin tombe amoureux de la fille des modestes Basfond. Tout défend qu’il y ait entre eux une relation amoureuse… Ce spectacle drôle et coloré sera l’occasion de revisiter ce thème universel dans une ambiance typiquement africaine, chants, danses, musiques, participation du public, marionnettes traditionnelles, sans oublier les acteurs principaux, les carottes ! Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/romi_et_julie-212.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:45:00+02:00 – 2023-05-24T11:30:00+02:00

2023-05-29T16:30:00+02:00 – 2023-05-29T17:15:00+02:00 Spectacle Jeune public

