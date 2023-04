La petite goutte d’eau qui avait soif de liberté Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La petite goutte d’eau qui avait soif de liberté Théâtre de la Violette, 17 mai 2023, Toulouse. La petite goutte d’eau qui avait soif de liberté 17 – 21 mai Théâtre de la Violette Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Petite goutte d’eau se sent soudainement assoiffée de liberté. Elle décide donc de fuir du robinet qui la retient. Alors elle roule, elle roule, elle roule… mais oups, l’aventure n’est pas de tout repos. Suivre le cours de sa vie, quand on est une petite goutte d’eau, ce n’est pas un long fleuve tranquille. Des aventures en cascade l’attendent : éponge, langue du chien, orage, égouts… Vous la verrez se mettre dans tous ses états… Mais ce voyage au long cours la conduira-t-elle à la liberté espérée ? Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/la_petite_goutte_d_eau_qui_avait_soif_de_liberte-211.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T10:45:00+02:00 – 2023-05-17T11:30:00+02:00

2023-05-21T16:30:00+02:00 – 2023-05-21T17:15:00+02:00 Spectacle Jeune public

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de la Violette Toulouse

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La petite goutte d’eau qui avait soif de liberté Théâtre de la Violette 2023-05-17 was last modified: by La petite goutte d’eau qui avait soif de liberté Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 17 mai 2023 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne