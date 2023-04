Salimata Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Salimata Théâtre de la Violette, 24 avril 2023, Toulouse. Salimata 24 et 25 avril Théâtre de la Violette Réservation en ligne ou par téléphone au 0561731851 Ce matin, il fait beau à Kaogo. Dans ce petit village d’Afrique, on entend les femmes qui pilent, les chants, les rires…

Sali et Foucéni s’aiment et vont se marier. Mais ce mariage n’est pas dans l’intérêt de tout le monde.

Afin de les séparer, certains n'hésiteront pas à utiliser de terribles sortilèges qui vont précipiter Sali dans le monde mystérieux de la brousse, où magie, musique et danse vont se rencontrer. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

