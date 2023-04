C’est mon poème Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

C’est mon poème Théâtre de la Violette, 12 avril 2023, Toulouse. C’est mon poème 12 – 16 avril Théâtre de la Violette Tarif plein 7€ / tarif réduit 6€ Poèmes, sons, albums, menus objets et confettis construisent un univers poétique où les mots jouent avec les sons, la musique avec les gestes et l’humour avec le sérieux.

Réservation en ligne ou par téléphone Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/c_est_mon_poeme-204.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:45:00+02:00 – 2023-04-12T11:20:00+02:00

2023-04-16T16:30:00+02:00 – 2023-04-16T17:05:00+02:00 jeune public spectacle

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de la Violette Toulouse

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

C’est mon poème Théâtre de la Violette 2023-04-12 was last modified: by C’est mon poème Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 12 avril 2023 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne