11 euros tarif réduit / 14 euros tarif plein

Dans un futur peut-être pas lointain, où l'Europe entière est devenue un régime totalitaire où il est interdit de parler, un gardien de musée craque et parle aux visiteurs. Et plus rien ne va l'arrêter. Mais le Gardien lui-même ne serait-il pas une œuvre d'art exposée par le Musée ? Dans cette sorte de best of, on redécouvre tout l'amour de l'auteur pour l'art et le théâtre, à travers un humour loufoque, décalé, absurde et irrésistible.

Cie du Petit Matin

Par Jean-Michel Ribes

Avec Bruno Abadie

