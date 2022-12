Miss Merry – Diva-gueries sentimentales Théâtre de la Violette, 9 février 2023, Toulouse.

tarif réduit 11 euros / tarif plein 14 euros

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Un voyage musical humoristique et émouvant, où se mêlent chansons et conseils avisés en matière de séduction.

Tantôt chanteuse submergée par ses émotions, éternelle amoureuse (et experte en la matière), Miss Merry se lance dans une conférence sur l’amour et nous explique, démonstration à l’appui, comment dénicher l’homme idéal.

Une évocation drôle et touchante de son propre vécu raconté avec pétillance et vocalises, un bijou de spectacle spirituel et élégant où se mêlent sa vie et son art. Un voyage au cœur du cœur d’une femme fatale et fragile, bousculée entre ses désirs ardents et sa grande sagesse.

« Une vie sans amour c’est comme une chanson sans musique »…



