La caverne Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La caverne Théâtre de la Violette, 26 janvier 2023, Toulouse. La caverne 26 – 28 janvier 2023 Théâtre de la Violette

11 euros tarif réduit 14 euros tarif plein

Nouvelle écrite en 1920, reflet de l’effroyable misère de cette époque, mais que l’on peut entendre aujourd’hui comme une mise en garde contre toutes les barbaries. handicap moteur mi Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie » …Ce récit de glaciation où rôdent des fantômes de mammouths peut être lu comme une prémonition des cataclysmes à venir et de fin du monde : avant de mourir de froid on vole une bûche et c’est déjà la dignité humaine qui meurt. La méticulosité hyperréaliste du texte crée une épouvante plus grande que l’abstraction des diverses fins de partie beckettiennes. «

Michel Polac, L’Evénement du Jeudi Nouvelle écrite en 1920, reflet de l’effroyable misère de cette époque, mais que l’on peut entendre aujourd’hui comme une mise en garde contre toutes les barbaries.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T19:30:00+01:00

2023-01-28T22:05:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Ville Toulouse Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Violette Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La caverne Théâtre de la Violette 2023-01-26 was last modified: by La caverne Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 26 janvier 2023 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne