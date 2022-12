La bougeotte Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La bougeotte Théâtre de la Violette, 19 janvier 2023, Toulouse. La bougeotte 19 – 21 janvier 2023 Théâtre de la Violette

11 euros tarif réduit 14 euros tarif plein

https://www.theatredelaviolette.com/la_bougeotte-183.html handicap moteur mi Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Le spectacle nous conte le récit du voyage de l’humanité depuis le paradis terrestre, qui n’a certainement jamais existé, jusqu’à l’apocalypse, qu’on va, qui sait, peut-être éviter.

La poésie et l’humour de la langue de Sol sont ici mis au service d’une satire aussi pénétrante que subtile.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T19:30:00+01:00

2023-01-21T21:45:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Ville Toulouse Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Violette Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

La bougeotte Théâtre de la Violette 2023-01-19 was last modified: by La bougeotte Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 19 janvier 2023 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne