Réunification des deux Corées Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Réunification des deux Corées Théâtre de la Violette, 15 décembre 2022, Toulouse. Réunification des deux Corées 15 – 17 décembre Théâtre de la Violette

Tarif plein 14euros / Tarif réduit 11euros

Dans un climat crépusculaire, cru, cruel, une femme convoque les éclaircies de sa mémoire, fantômes qui ne laissent voir que des ombres portées, découpées, corps qui (se) heurtent, (se) déchirent, paroles et gestes aigus, abrupts : ce sont là des « naufragés d'amour » en sursis d'amour, emportés entre douleur et douceur, dans les grandes oscillations du desir… En une mosaique d'instants singuliers, La Réunification des deux Corées explore la complexité des liens amoureux. Tableaux realistes de tous nos « arrangements » : avec l'autre, les autres, avec les circonstances, avec le destin – avec la vie au ras de la vie…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T19:30:00+01:00

2022-12-17T22:15:00+01:00

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Théâtre de la Violette
Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord
Ville Toulouse

