L’ascenseur Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

L’ascenseur Théâtre de la Violette, 8 décembre 2022, Toulouse. L’ascenseur 8 – 10 décembre Théâtre de la Violette

tarif plein : 14€ / tarif réduit : 11€

« Le texte fait mouche à chaque réplique. » La Théâtrothèque « Un huis-clos plein d’émotion. » La Provence Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Comédie – Par la compagnie Du Petit Matin Une jeune femme et un homme se retrouvent coincés dans un ascenseur.

Une rencontre de hasard (à condition que le hasard existe) entre deux âges et deux étages.

Un conflit de générations entre deux êtres fragiles et désabusés.

Un huis clos entre un déprimé cynique et une écorchée vive amère. Ils vont se rencontrer, se confier, se découvrir, se mettre à nu. Tout semble les opposer, et pourtant…

Une comédie aux multiples registres d’humour où l’émotion n’est pourtant jamais bien loin. Un spectacle écrit par : Jean-Pierre Roos

Mise en scène de : Bruno Abadie

Avec : Madleen Martino, Bruno Abadie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T19:30:00+01:00

2022-12-10T21:55:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Ville Toulouse Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Violette Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

L’ascenseur Théâtre de la Violette 2022-12-08 was last modified: by L’ascenseur Théâtre de la Violette Théâtre de la Violette 8 décembre 2022 Théâtre de la Violette Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne