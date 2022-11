50ans ma nouvelle adolescence Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Fanny a tout juste 50 ans quand son mari la plaque brutalement pour une femme qui a l'âge de leur fils ainé… 21 ans !

Elle raconte avec humour, pudeur et pétages de plombs le choc, sa chute et sa résurrection. A la fin, plus épanouie et indépendante que jamais, elle sera devenue… une nouvelle femme !

“Fanny : Je ne sais pas si Marc sera encore l’homme de ma vie, mais je suis sûre d’une chose… je suis devenue la femme de ma vie !”

