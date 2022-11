Blanche-Neige règle ses contes Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Blanche-Neige règle ses contes Théâtre de la Violette, 24 novembre 2022, Toulouse. Blanche-Neige règle ses contes 24 – 26 novembre Théâtre de la Violette

Tarif plein : 14€ / Tarif réduit : 11€

Du haut de ses 191 cm, Anne-Gaëlle subvertit les histoires par ses calembours perfides pour s’attaquer, en Blanche Neige personnifiée, au sexisme dans les contes de fées. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Seul(e) en scène – Tout public

Un spectacle écrit, mis en scène et interprété par : Anne-Gaëlle Duvochel Anne-Gaëlle Duvochel nous fait partager ses OCNI (« Objets Contés Non Identifiés »).

Non sans avoir d’abord réclamé d’être reconnue en tant que « conteuse AOC » grâce à l’adoption de tous les tics et les trucs de la profession de conteuse. Du conte ? Du clown ? Du sketch ? Une performance, c’est sûr !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T19:30:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

