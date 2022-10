Le Mystère du Prince qui ne venait pas Théâtre de la Violette, 23 novembre 2022, Toulouse.

Sur réservation

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Une princesse attend son prince depuis longtemps déjà. Ainsi que le roi son père le lui a toujours appris, elle ne quitte pas sa tour. Mais les « dragons-Boeings » et les « féélicoptères » rejettent des gaz toxiques, les puits de « blétroll » s’épuisent et le château est entouré d’un nuage gris qui empêche le prince d’arriver. Elle se lance alors dans une enquête qui va bouleverser ses choix, ses habitudes de consommation et ses modes de transport. Au fil des rencontres, elle s’émancipe de ce que son père et la société lui dictent depuis toujours, « juste parce que, c’est comme ça, c’est la règle… quand on est une princesse, quand on est une fille ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T10:45:00+01:00

2022-11-27T17:15:00+01:00