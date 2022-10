Marcel, Benoît, Luc et les autres Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

La Nouvelle Vague leur est passée dessus, mais ils interprètent en mouvement une chanson française en Technicolor. Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse Nord Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Par la compagnie Monsieur Amélie Production

Spectacle musical – Tout public Pourquoi Marcel, Benoît, Luc et les autres ? Parce que Vincent, François, Paul, ne sont pas leurs prénoms.

Entre Sautet et Sauternes, ces quatre-là aiment les histoires de potes qui boivent, qui mangent du gigot le dimanche midi, qui s’engueulent, qui fument dans les DS Citroën noire, qui fument encore en parlant de filles sous la pluie (parce que sous le soleil, ce serait du Pialat !)

Marcel, Benoît, Luc et Jérôme (l’autre), chantent les projectionnistes qui se projettent dans l’action, les pianistes muets, les acteurs trop bavards, les figurants de dos, les réalisateurs trop en avance (sur les recettes), les jurés exténués dans des festivals excentrés, les séries dans lesquels on est perdu dès le générique, les journalistes costumés. Ils jouent les films à rallonges et les chansons court-métrage…

La Movida a mauvaise vue, le Néo-réalisme italien et l’Expressionisme allemand ne les ont pas reconnus. La Nouvelle Vague leur est passée dessus, mais ils interprètent en mouvement une chanson Française en Panavision Technicolor Audiorama 4D (Dérision, Déconnade, Demy ou Daniels – les frères Jack.) Marcel, Benoît, Luc et les autres, c’est de la chanson, comme au cinéma ! Un spectacle écrit, mis en scène et interprété par : Marcel Capelle, Benoît Hau, Luc Tallieu, Jérôme Boloch

