Cet évènement est passé Merci d’être venue théatre de la ville, valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Merci d’être venue théatre de la ville, valence Valence, 21 septembre 2023, Valence. Merci d’être venue Jeudi 21 septembre, 20h30 théatre de la ville, valence payant : 11 euros proposé dans le cadre des 30 ans de l’association JALMALV Drôme Ardèche théatre de la ville, valence place de la Liberté, valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:30:00+02:00

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:30:00+02:00 fin de vie – joie – vivant Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu théatre de la ville, valence Adresse place de la Liberté, valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville théatre de la ville, valence Valence latitude longitude 44.933736;4.892078

théatre de la ville, valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/