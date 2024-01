Un conte d’automne Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt) Paris, 3 avril 2024, Paris.

Un conte d’automne 3 – 7 avril 2024 Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T10:45:00+02:00

Fin : 2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T15:45:00+02:00

Inspiré de l’univers de Catharina Valckx, « Un conte d’automne » se présente comme un conte initiatique. Sur le chemin vers la vie d’adulte, on se dit qu’apprendre et désapprendre vont main dans la main

La fable se déroule de nos jours, en périphérie d’une grande ville. Une jeune fille quitte sa famille déterminée à vivre sa vie telle qu’elle l’entend. Elle pose son baluchon et déplie sa tente.

C’est l’automne, la nuit tombe déjà plus vite que la veille et voilà que notre héroïne fait la connaissance d’une plus grande qu’elle. Parce qu’elle n’est pas de sa famille, parce qu’elle n’est pas de son monde, elles vont devoir s’apprivoiser. C’est l’histoire de la naissance d’une amitié.

Il s’agit ici de trouver sa place, et de savoir s’affirmer dans son identité, qu’elle soit celle d’un souriceau ou d’une jeune fille d’aujourd’hui.

Il y a de l’humour, de la douceur et beaucoup de fantaisie !

> https://www.compagnieespacecommun.com/conte-d-automne

DATES :

> Du 12 au 14 décembre 2023 au Théâtre de Corbeil-Essonnes (le 12 à 14h15, le 13 à 14h15, et le 14 à 10h et 14h15)

> Du 20 au 21 décembre 2023 aux Bords de Scènes Grand-Orly Bièvres, Athis-Mons (le 20 à 14h30 et le 21 à 10h et 14h15)

> Du 9 au 10 janvier 2024 au Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’intérêt national arts et humanités (le 9 à 10h et 14h30, et le 10 à 15h)

> Du 14 au 15 janvier 2024 à la MJC Palaiseau (le 14 à 17h et le 15 à 10h et 14h30)

> Du 24 au 25 janvier 2024 au Théâtre intercommunal d’Étampes (le 24 à 15h et le 25 à 10h et 14h)

> Du 31 janvier au 1er février 2024 au Centre culturel Jean Houdremont à La Courneuve (le 31 à 14h30 et le 1er à 10h et 14h30)

> Du 7 au 9 février 2024 au Centre culturel Baschet à Saint-Michel-sur-Orge (le 7 à 15h, le 8 à 10h et 14h, et le 9 à 10h et 14h)

> Du 18 au 29 mars 2024 au Théâtre Dunois à Paris (le 18 à 10h et 14h30, le 19 à 10h, le 20 à 10h et 15h, le 21 à 10h et 14h30, le 23 à 17h, le 24 à 11h, le 25 à 10h et 14h30, le 26 à 10h, le 28 à 10h et 14h30, et le 29 à 10h)

> Du 3 au 7 avril 2024 au Théâtre de la Ville à Paris (le 3 à 10h et 15h, le 4 à 10h et 14h30, le 5 à 10h et 19h, le 6 à 15h et le 7 à 15h)

> Du 23 au 24 avril 2024 à l’Espace culturel Boris Vian aux Ulis (le 23 à 10h et 14h30, et le 24 à 15h)

Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt) 2 place du Châtelet 75004 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois 75004 Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.compagnieespacecommun.com/conte-d-automne »}, {« type »: « email », « value »: « liana.dechel@compagnieespacecommun.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 76 88 65 »}] [{« link »: « https://www.compagnieespacecommun.com/conte-d-automne »}]

Jeune Public Un conte d’automne

Simon Gosselin