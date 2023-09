EN ADDICTO Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt) Paris, 18 octobre 2023, Paris.

UN SPECTACLE DE ET AVEC THOMAS QUILLARDET

A l’issue de six mois de résidence dans un service hospitalier d’addictologie, sur une commande du Festival d’Automne à Paris, Thomas Quillardet met en scène et interprète le récit de son expérience. Un spectacle documenté par le sensible et la rencontre avec le réel. Que peuvent bien se dire des patients en tentative de sevrage, des soignants débordés et un metteur en scène quand ils se rencontrent ?

Ce spectacle est une « polyphonie solo » pour porter les mots et maux des patients et des soignants et transmettre leurs paroles. Qu’est-ce qu’une addiction ? Comment la soigner ? Quelle place vont faire les patients et les soignants à ce metteur en scène propulsé dans leur service pendant six mois ? Quels joies et quels vides cette rencontre va-t-elle créer ? Dans ce seul en scène, Thomas Quillardet portera les voix de ces différents parcours de vie qu’il a rencontrés, autour de cette question en suspens : comment apaise-t-on sa douleur ?

Théâtre de la Ville (Théâtre Sarah Bernhardt) 2 place du Châtelet 75004 Paris

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T21:15:00+02:00

2023-10-28T20:00:00+02:00 – 2023-10-28T21:15:00+02:00

