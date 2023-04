Ensemble Nadjiyé Bututchi Théâtre de la Ville – Les Abesses Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ensemble Nadjiyé Bututchi Théâtre de la Ville – Les Abesses, 3 juin 2023, Paris. Ensemble Nadjiyé Bututchi Samedi 3 juin, 16h00 Théâtre de la Ville – Les Abesses Billetterie exclusivement auprès du Théâtre de la Ville à partir du 3 mai Nadjiyé Bututchi est aujourd’hui la seule femme à participer aux sofrat, ces tours de chant accompagnés d’instruments où dominent les luths, très vivants au Kosovo. Une place qu’elle a conquise en vingt ans grâce à une détermination farouche, mais aussi à une voix et une maîtrise musicale exceptionnelles. Elle s’entoure des meilleurs interprètes pour incarner avec grand talent la richesse et le dynamisme de cette tradition. Théâtre de la Ville – Les Abesses 31 rue des Abesses 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/ensemble-nadjiye-bututchi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

