Alors que le site historique du Théâtre de la Ville ferme ses portes pour travaux en 2016, Emmanuel Demarcy-Mota et ses équipes s’installent à l’Espace Cardin. La programmation se déploie ainsi dans ce nouveau lieu, au Théâtre des Abbesses et hors les murs dans de nombreux théâtres partenaires. NOUS REMERCIONS LES 11 LIEUX PARTENAIRES DE LA SAISON 21-22 QUI PERMETTENT AU THÉÂTRE DE LA VILLE, D’ACCOMPAGNER DES ARTISTES ET DES PROJETS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE PRÉSENTÉS SUR LES PLATEAUX DE L’ESPACE CARDIN ET DES ABBESSES. HÔPITAL DE LA PITIÉ SALPETRIÈRE LE CENTQUATRE-PARIS CENTRE POMPIDOU THÉÂTRE PARIS – VILLETTE

LE MONFORT THÉÂTRE THÉÂTRE DE LA PORTE SAINT MARTIN

THÉÂTRE DU CHÂTELET

THÉÂTRE DU ROND-POINT LA VILLETTE THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE – CHAILLOT

