La Force qui ravage tout Théâtre de la ville – Espace Cardin, 14 janvier 2023, Paris.

La Force qui ravage tout 14 – 27 janvier 2023 Théâtre de la ville – Espace Cardin

La Force qui ravage tout est une pièce sur l’amour.

Un amour conçu non pas comme sentiment idyllique, mais comme une force qui s’empare de nous et nous contamine, une sorte de maladie violente et incontrôlable, un principe dévastateur qui met tout sens à l’envers, ruine nos résolutions à l’ordre et à la raison, et déclenche en nous des comportements déments et anarchiques.

En somme, cet amour qui souffle sur les personnages de la pièce comme un vent de folie, est un véritable principe révolutionnaire, à l’échelle de leurs vies, suscitant des décisions insensées, opposées à tout calcul, à toute économie, à toute norme, à tout principe de rentabilité, d’équilibre ou d’intérêt.

À la fois fatal et libérateur, il est pure dépense et même pure perte.

Cette vision renversante du sentiment le plus chanté par les poètes prend la forme d’une comédie musicale. Car dans la comédie musicale, les numéros chantés interviennent comme autant de décollements du réel, enchantements, lévitations émotionnelles que ne suffit plus à traduire la forme dramatique parlée.

Comédie musicale donc, puisque nous parlons de sort et de sorcellerie, d’envoûtements dont on ne sait plus dire s’ils sont funestes ou bénéfiques, et peu importe puisqu’ils produisent euphorie et frénésie, ces états extrêmes jamais mieux traduits que par la poésie et la musique



