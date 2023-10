Bananas (and Kings) Théâtre de la ville de Fontenay-les-Fleury Fontenay-le-Fleury Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Fleury

Yvelines Bananas (and Kings) Théâtre de la ville de Fontenay-les-Fleury Fontenay-le-Fleury, 24 novembre 2023, Fontenay-le-Fleury. Bananas (and Kings) Vendredi 24 novembre, 20h30 Théâtre de la ville de Fontenay-les-Fleury Après Un Démocrate, son premier volet sur la propagande, Julie Timmerman nous offre la saga féroce d’une multinationale en Amérique centrale. Quarante-trois personnages, des révolutions et une puissante réflexion sur la démocratie. Du XIXe siècle aux années 1960, la United Fruit Company transforma l’Amérique centrale en une immense plantation de bananes. Confiscation du pouvoir par des marchands cupides et des militaires bouffons, coup d’État orchestré par la CIA, désastres écologiques et soulèvements populaires… L’Histoire souffle sur cette épopée qui parle de notre monde, de ses luttes comme de ses espoirs. TEXTE + MISE EN SCÈNE=Julie Timmerman

DRAMATURGIE=Pauline Thimonnier

COLLABORATION ARTISTIQUE=Benjamin Laurent

JEU=Anne Cressent + Mathieu Desfemmes + Jean-Baptiste Verquin + Julie Timmerman

SCÉNOGRAPHIE=Charlotte Villermet

LUMIÈRES=Philippe Sazerat

COSTUMES=Dominique Rocher

MUSIQUE=Benjamin Laurent

SON=Michel Head

VIDÉO=Jean-Baptiste Pigneur

CONSTRUCTION=Jean-Paul Dewynter Théâtre de la ville de Fontenay-les-Fleury Fontenay-les-Fleury. Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « idiomecanictheatre@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fontenay-le-Fleury, Yvelines

