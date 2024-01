LES COUILLONS A PARIS THEATRE DE LA VILLE Auch, samedi 25 mai 2024.

Une comédie rocambolesque, à la bonne franquette !Après le succès de la comédie Le Bal des Couillons , voici le retour des aventures hors du commun et rocambolesques du paysan Marcel Troupeau et de l’avocat parisien Paul Henri Semance : Les Couillons à Paris !Un avocat, une gouvernante, un Picasso, une garçonnière devant les jardins du Luxembourg, un paysan qui débarque en tracteur en plein Paris, avec une vache en laisse et un fantôme dans un sac… Bref, des situations rocambolesques, des coups de théâtre incessant, des couillonnades, de l’amour, de l’amitié… Une comédie dépaysante, énergique et rythmée !

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

THEATRE DE LA VILLE PLACE DE LA LIBERATION 32000 Auch 32