LE CID THEATRE DE LA VILLE Auch, vendredi 22 mars 2024.

Chimène et Rodrigue s’aiment passionnément, mais leurs familles se déchirent…Histoire de passion, de chair, de sang, de vengeance et de trahison, est-il possible de choisir entre l’Amour et l’Honneur ?Deux comédiens interprètent tous les personnages de cette oeuvre magistrale qu’est Le Cid, créant un univers dynamique, tragique et parfois comique, rythmé par des interludes musicaux composés pour le spectacle, ainsi que d’interprétations sur scène d’oeuvres de Gabriel Fauré et de Tchaïkovski.Créé fin 2022, cette version du Cid est ovationnée par le public à chaque représentation, tant pour la performance artistique que pour le nouvel éclairage qu’elle donne sur ce texte magnifique.

Tarif : 31.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA VILLE PLACE DE LA LIBERATION 32000 Auch 32