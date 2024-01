ON NE DIVORCE PLUS THEATRE DE LA VILLE Auch Catégorie d’Évènement: Auch ON NE DIVORCE PLUS THEATRE DE LA VILLE Auch, 14 février 2024, Auch. Une comédie qui peut vous évitez le divorce… Ou le mariage !Pourquoi les gens ne restent plus ensemble ? Pourquoi sommes-nous passés des noces d’or 60 ans de mariage aux noces de Durex une nuit de vie commune ? Comment un couple au bord du divorce va-t-il réussir à sauver son mariage ? Pour Virginie et Marc, toutes les méthodes sont alors permises pour raviver la flamme, bousculer leurs habitudes, et retrouver la magie des débuts… En essayant tout et n’importe quoi, ils vont d’abord se tromper, se perdre en cours de route, vont t-il réussir à se reconnecter l’un à l’autre ? Tout un programme. Celui de l’amour dans notre monde moderne. Et vous vous feriez quoi pour sauver votre couple ? Une comédie qui donne à réfléchir et beaucoup à rire !

Tarif : 29.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:30
THEATRE DE LA VILLE
PLACE DE LA LIBERATION
32000 Auch

