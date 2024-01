La Trempe Théâtre de la Verrière Lille, 26 janvier 2024, Lille.

La Trempe Vous n’aimez pas qui nous sommes car nous sommes pires que vous. Nous sommes plus bornés que vos parents et plus déterminés que vous. 26 janvier – 4 février Théâtre de la Verrière 14/12/8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T20:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:30:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

« Vous n’aimez pas qui nous sommes car nous sommes pires que vous. Nous sommes plus bornés que vos parents et plus déterminés que vous. »

Victor, Lisa, Adrien & Sylvie sont retenus en enfance par leurs histoires singulières. Ils se fédèrent autour de leurs traumatismes et partagent des questionnements moraux sur la justice.

S’inspirant du super-héroïsme et guidés par un organisme magique tapi au fond d’une grotte, ils vont constituer “L’Internationale des enfants” pour lutter contre l’exploitation des petits dans le monde.

Un détonnant mélange des genres, entre farce, thriller et mythologie, dans un univers haut en couleur. Drôle, cruel, grinçant.

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-trempe »}]