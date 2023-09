Je m’appelle Alice ou La parole des petites filles – Compagnie Dyptique Théâtre – FESTIVAL PAS CAP ? #9 Théâtre de la Verrière Lille, 10 novembre 2023, Lille.

Je m’appelle Alice ou La parole des petites filles – Compagnie Dyptique Théâtre – FESTIVAL PAS CAP ? #9 10 – 12 novembre Théâtre de la Verrière Sur Réservation

Les deux sœurs Céline et Mona ont beau être adultes, elles n’arrivent pas à se faire entendre comme elles le voudraient.

Les voici projetées dans un jardin étrange dans lequel une voix se fait entendre : elle provient d’une fleur qui parle avec une voix de petite fille d’aujourd’hui. Grâce à elle, elles vont revisiter leurs histoires d’anciennes petites filles, pour qui il n’a pas toujours été facile de prendre la parole.

Sur leur chemin, elles croiseront d’autres fleurs qui parlent. De fleur en fleur, des mots des petites filles à leurs propres mots, elles uniront leurs forces pour faire entendre toutes ces voix.

Pendant deux ans, Céline Clergé et Mona El Yafi ont rencontré des petites filles âgées de 6 à 12 ans autour d’Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll. Puis, elles ont tissé les histoires qui leur ont été livrées à leurs propres souvenirs d’enfance pour inventer un monde des merveilles bien à elles, où la grande affaire est de parvenir à trouver ses mots et à les faire entendre.

DISTRIBUTION :

Conception, écriture : Céline Clergé et Mona El Yafi ; Mise en scène : Ayouba Ali ; Interprétation : Mona El Yafi et Nathalie Bourg ; Collaboration artistique marionnettes : Audrey Bonnefoy ; Scénographie : Sevil Gregory ; Paysagiste : Servane Hibon Marty ; Factrice de marionnettes : Cerise Guyon ; Création sonore : Najib El Yafi ; Création lumière : Amandine Robert et Alice Nédélec ; Création costumes : Gwladys Duthil ; Régie son : Laurent Le Gall ou Maxime Niol ; Régie lumière : Alice Nédélec ou Amandine Robert

SOUTIENS :

Coproductions : Diptyque Théâtre et La Manekine – scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le Théâtre de l’Aventure, La Scène Europe de Saint-Quentin, La Maison des Arts et des Loisirs de Laon. Avec le soutien de : la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le Département de l’Oise et le Collectif Jeune Public des Hauts-de-France (Lauréat 2019 du C’est pour bientôt). En partenariat avec : le Théâtre Paris-Villette, les studios de Virecourt, Le Palace – service culturel de Montataire, Le Théâtre Massenet de Lille et la Maison du Théâtre d’Amiens.

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T14:30:00+01:00 – 2023-11-10T15:25:00+01:00

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:25:00+01:00

© Marie Clémence David