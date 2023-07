Atteintes à sa vie Théâtre de la Verrière Lille, 8 juillet 2023, Lille.

« On ne verra jamais Anne, le personnage principal de « Atteintes à sa vie ». Elle ne laisse derrière elle que des traces de son passage, (un répondeur téléphonique, un sac de voyage, des œuvres d’art, un billet d’avion), elle se fait parfois appeler Annie ou Anya, c’est selon le pays où elle se trouve. On la croit victime d’un attentat, elle est alors signalée comme terroriste, on l’imagine prostituée, elle se retrouve dans une organisation humanitaire, scientifique pour les uns, elle est artiste-peintre pour les autres, écologiste, elle milite dans une organisation d’extrême-droite, et elle se transforme même un temps en voiture automobile : la nouvelle Anny. »

Atteintes à sa vie – Martin Crimp

Avec Iris Farey, Hassan Gourniz, Mathis Harpham, Louh Hocq, Samuel Mercier, Marie Modolo, Mathieu Pouilly, Mathilde Rivet, Elisa Tillard et David Daudruy.

Coordination : Sébastien Lenglet

Régie générale : Thomas Seguin

Samedi 8 juillet 2023 à 14h30

Au Théâtre de la Verrière, rue Alphonse Mercier à Lille

Entrée gratuite, réservation conseillée

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille 59000

