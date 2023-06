Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Nord Ambulance Théâtre de la Verrière Lille, 5 juillet 2023, Lille. Ambulance Mercredi 5 juillet, 15h00 Théâtre de la Verrière Entrée gratuite, sur réservation « Ils sont huit ; des paumés, des marginaux. Certains sont alcooliques, ou malades. Leur univers, c’est la rue, les laveries automatiques, les poubelles, même s’ils ont un toit, mais leur « logique du bonheur », leur humour (même noir), leur vitalité, les préservera de monter dans l’ambulance. »

Editions Théâtrales Avec : Titouan Bénistant, Betty Cafora, Simon Charlet, Théotime Duquene, Garance Gilot, Iris Guillot, Louison Selmane, Paul Stefanini, Lucile Souday, Colas Valtille

Création lumière et régie générale : Thomas Seguin

Enseignante : Christine Girard Informations pratiques :

Mercredi 5 juillet 2023 à 19h

Au Théâtre de la Verrière

Entrée gratuite, sur réservation Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 09 52 23 35 64 http://www.verriere.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

