Voyage à Kiplouptoum Théâtre de la Verrière, 11 mai 2023, Lille.

Voyage à Kiplouptoum Jeudi 11 mai, 19h00 Théâtre de la Verrière 14/12/8€

Tout public à partir de 5 ans – durée 45 mn

Conte fantastique, voguant entre théâtre et danse, Voyage à Kiplouptoum met en scène deux personnages. Le marginal Primpoli marche, tel un héron, et cherche sa route. L’espiègle fée Primpola vit au royaume de Kiplouptoum. Ce royaume est invisible pour les terriens, néanmoins Primpoli, à la poursuite de la joyeuse Primpola, cherche, non sans obstacles, à s’y rendre. Primpola fait des sauts sur Terre et piège régulièrement Primpoli. Ses bonds et rebonds déclenchent un immense orage dans l’Univers qui ouvre pour quelques secondes la voie vers Kiplouptoum. Les deux voyageurs de l’espace en profitent pour s’y engouffrer.

Dans une ambiance magique, tout devient possible, même les chats peuvent convoiter des souris et des oiseaux, en toute amitié. Les jeunes spectateurs peuvent se laisser aller et se fier aux éléments sensoriels, toutefois, une base narrative leur est donnée avant de prendre place dans la salle de spectacle !

Equipe de création Audrey Bechara et Charles-Édouard Danghin danse*, Eric Navet musique en live et création d’une base électro-acoustique, Eszter Takats chant, Alejandro Russo voix, Jean-Jacques Maho dessins-gravures, Jean-Frédéric Vincent et Bertrand Saugier lumière, Raphaël Foulon image/ création vidéo, Diane Verspeeten chargée de diffusion, Carla Foris conception et chorégraphie, assistée des interprètes et de Nathalie Renard, production Compagnie 8Renversé, avec le soutien de la Ville de Lille, la Ville d’Hellemmes et de la SPEDIDAM.

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/voyage-a-kiplouptoum »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00