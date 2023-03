Les Mars Brothers Théâtre de la Verrière, 4 mai 2023, Lille.

Les Mars Brothers 4 – 6 mai Théâtre de la Verrière 14/12/8€

Tout public à partir de 7 ans – Durée 55 mn

Les Mars Brothers, ce sont trois frères. Tomas, Youri et Patrick, qui rêvent d’aller sur la planète Mars. Entre archives, fictions et documentaires, ils nous entraînent dans leurs imaginaires, jusqu’à nous faire atterrir sur la planète Mars, à 75 millions de kilomètres de la Terre. En léger différé. Tomas, Youri et Patrick seront-ils de géniaux précurseurs ignorés, courront-ils après chaque nouvelle idée pour l’essayer eux-mêmes, trouveront-ils une petite porte d’entrée professionnelle liée à leurs rêves magnifiques ou seront-ils des losers magnifiques aux yeux perdus dans les étoiles? Ce que nous voulons raconter, c’est la rencontre de la grande histoire spatiale avec la petite histoire de chaque vie humaine, et la façon dont la conquête de l’espace et celle de Mars en particulier peuvent influencer, illuminer et déployer des vies terrestres.

Autrice Karin Serres, comédiens Ludovic Darras, Olivier Sellier et Michael Troivaux, création lumière Jérémy Pichereau, création sonore Karine Dumont et Simon Léopold, création image Le Kollectif Singulier, entraînement physique Julia Berrocal, construction Sylvain Barberot, lumière embarquée Aurore Leduc, drapeau Alicia Morgand, graphisme Audrey Jamme, découpe laser La Machinerie, production Le Kollectif Singulier, partenaires La Maison du Théâtre d’Amiens, Amiens Métropole, Conseil Départemental de la Somme, Conseil Régional des Hauts-de-France, L’Institut Français, La DRAC Hauts-de-France, ACAP Pôle Régional Image, Pictanovo Images en Hauts-de-France, l’Observatoire de l’Espace du CNES de Paris, Le Palace de Montataire, Le Chaudron, scène des Étudiants, Crous Amiens, l’Espace Culture St André d’Abbeville, La Fabrique de Théâtre de Mons (Belgique), Le C32 performing artworkspace de Venise/Mestre (Italie).

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T19:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

2023-05-06T19:00:00+02:00 – 2023-05-06T20:00:00+02:00