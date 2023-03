Seuls, les arbres pleurent toujours Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’Évènement: Lille

Seuls, les arbres pleurent toujours 13 – 15 avril Théâtre de la Verrière 14/12/8€ Tout public à partir de 9 ans – Durée 50 mn

Suzie vit avec sa mère et son père : un homme violent. Pour échapper à ces tempêtes quotidiennes, elle va se réfugier soit chez son grand-père, soit au pied d’un arbre : un saule pleureur. Au premier, qui ne voit rien de sa souffrance bien qu’il l’aime, elle ne dit rien. Au second, auquel elle prête une voix, elle parle. L’arbre l’écoute, la gronde, la console, la fait rire, l’encourage à danser. Mais rien ne change. Jusqu’au jour où éclate une tempête, une vraie.

Texte et mise en scène Audrey Chapon, Edition L'école des Loisirs, avec Azzedine Benamara/Jacob Vouters en alternance, Calie Doze, Céline Dupuis, Dominique Sarrazin, illustrations Cléo Sarrazin, création lumière Richard Guyot, création musicale Timothée Couteau, implantation sonore Vincent Thiriez, production Compagnie LaZlo, en coproduction avec Ose Arts/Carvin, Les Tisserands/Lomme, soutiens PICTANOVO, Région Hauts de France, Département du Pas-de-Calais, remerciements L'Escapade/Hénin-Beaumont, La Ferme Dupire/Villeneuve d'Ascq, la compagnie THEC.

