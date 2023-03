Zoom avant Théâtre de la Verrière, 30 mars 2023, Lille.

Zoom avant 30 mars – 1 avril Théâtre de la Verrière 14/12/8€

Zoom avant est une plongée dans l’univers déjanté de Fabcaro, un spectacle en éclats de rire.

Il y est question de l’individu, du couple, de la famille, du travail, de la société.

Fabcaro vise tout ce qui ne marche pas très bien là-dedans.

Tout ce qui grince, rate, énerve ou dégénère.

Il souligne avec tendresse et pirouette nos comportements, nos peurs, nos névroses, la bêtise du monde et notre humaine petite condition.

De la discussion de couple aux conversations de bistrot, des studios de télévision à l’école, ces situations zoomées, criantes de vérité ou complètement absurdes, s’enchaînent et virevoltent.

La mise en scène fonctionne comme une boite à jeu où espaces et personnages se transforment à vue, avec quelques ratages et dérapages au tournant bien sûr…

D’après Fabcaro, montage scénique à partir des bandes dessinées : Open Bar 1 et 2 (Delcourt), Moins qu’hier (plus que demain) (Glénat), Zaï zaï zaï zaï (Six pieds sous terre), mise en scène Anne Conti, distribution Gaëlle Fraysse, Marie Liagre, Maxence Vandevelde, musique Hugues Le Bar et Rémy Chatton, vidéo, son, lumière Benoit Hénon, production In Extremis, coproduction Le Channel scène nationale de Calais, subventions Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais.

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/zoom-avant »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:00:00+02:00 – 2023-03-30T20:00:00+02:00

2023-04-01T19:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00