Toutes causes confondues Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Toutes causes confondues Théâtre de la Verrière, 25 mars 2023, Lille. Toutes causes confondues Samedi 25 mars, 19h00 Théâtre de la Verrière 14/12/8€ 1972-2022, D’un côté, une archive historique dans les luttes féministes. De l’autre, des jeunes filles qui seront le monde de demain. L’histoire & l’avenir. 2 générations qui dialoguent à 50 ans d’intervalle. Entre théâtre documentaire et fougue poétique, Toutes causes confondues dresse un pont à travers le temps pour s’adresser à la jeunesse et rendre hommage à celles qui lui ont ouvert la voie. Le spectacle s’adresse en priorité au public jeune (à partir de 12 ans) mais aussi à ses parents, dans une dynamique de dialogue entre générations.

Le spectacle met en jeu 2 histoires, 2 trajectoires se déroulant l’une en parallèle de l’autre :

La première se déroule donc en 1972. C’est Le procès de Bobigny, joué tel quel, en respectant la sténotypie des débats à la ligne, quelque part entre théâtre documentaire et éducation populaire. La deuxième se déroule aujourd’hui. Plus envolée, plus poétique, elle s’intitule Mon corps est à moi et prend une forme chorale,

la voix grondante de la jeunesse féminine d’aujourd’hui, racontant ses rapports au corps, aux hommes, au monde. Les 2 mouvements finiront par confluer dans un élan transgénérationnel final. Conception Grégory Cinus, écriture Amandine Dhée et Gregory Cinus, avec Sophie Affholder, Sophie Descamps, Jérôme Baëlen, Grégory Cinus, Jacob Vouters, Ghazal Zati, production Les Tambours battants, coproduction L’Escapade Hénin-Beaumont, La Gare – centre culturel de Méricourt… Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/toutes-causes-confondues »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:00:00+01:00

2023-03-25T19:00:00+01:00 – 2023-03-25T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre de la Verrière Adresse 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de la Verrière Lille

Théâtre de la Verrière Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Toutes causes confondues Théâtre de la Verrière 2023-03-25 was last modified: by Toutes causes confondues Théâtre de la Verrière Théâtre de la Verrière 25 mars 2023 lille Théâtre de la Verrière Lille

Lille Nord