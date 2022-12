Café-poubelle Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Café-poubelle Théâtre de la Verrière, 26 janvier 2023, Lille. Café-poubelle 26 – 28 janvier 2023 Théâtre de la Verrière

14€-12€-8€

Un lieu de rencontre : des gens se croisent tous les jours et ne se sont jamais parlé, s’arrêtent, discutent, débattent, se confient, s’émeuvent, s’influencent, s’imaginent, se rêvent, s’apprécient… handicap moteur mi Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France C’est un lieu de rencontre où des gens qui se croisent tous les jours et ne se sont jamais parlé, s’arrêtent, discutent, débattent, se confient, s’émeuvent, s’influencent, s’imaginent, se rêvent, s’apprécient… Tous le jours, celui qui sort sa poubelle, installe dessus une petite nappe, sort sa « dînette » et prend son café, puisque les cafés sont fermés. Il croise d’abord son voisin qui ne lui a jamais dit bonjour. Puis celui qui passe par là tous les jours, mais qui vit ailleurs. Celui qui n’a pas de poubelle, et vit de la poubelle des autres. Enfin, celui qui les ramasse, les poubelles… Que se passe-t-il quand plus personne ne ramasse les poubelles ? Imaginons un instant que cette poubelle représente en fait tout ce qui nous a été interdit, tout ce qui nous manque quand nos libertés se resserrent. Le cinéma, le théâtre, une piscine, ou encore un DJ set ? Auteurs Antoine Lemaire, mise en scène Christophe Moyer, avec Lucie Cazin, Laureline Gaumet, Christopher Lengrand, Osman Megherbi, Lydéric Penninck, production compagnie Quanta, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, la Ville de Villeneuve d’Ascq.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T19:00:00+01:00

2023-01-28T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre de la Verrière Adresse 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Wazemmes Ville Lille Age minimum 11 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Verrière Lille Departement Nord

Théâtre de la Verrière Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Café-poubelle Théâtre de la Verrière 2023-01-26 was last modified: by Café-poubelle Théâtre de la Verrière Théâtre de la Verrière 26 janvier 2023 lille Théâtre de la Verrière Lille

Lille Nord