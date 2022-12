À gorge dénouée Théâtre de la Verrière, 20 janvier 2023, Lille.

Décortiquer le mot de son essence, de son sens, jusqu'à nous emmener dans l'insensé. ​Mettre en mouvement la langue, les idées et le corps. Mettre en voix et en corps la poésie de Ghérasim Luca.

Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

R e d é c o u p e r la langue.

Oraliser l’écriture.

Fragmenter le langage.

​Comment affoler le langage, le mettre en état de métamorphose et de mouvement permanent ?

​Contre les langages et les corps instrumentalisés.

Vers une réinvention de la langue, du vivre, du monde, de l’amour.

​Accepter de se perdre pour ressentir.

Accepter de se perdre dans ses mots.

​Une orgie de mots, qui cherche à prendre corps.

Textes Ghérasim Luca, conception et interprétation Marie Bourin, Lauriane Durix, regard dramaturgique Juliette Paul, technique d’imprimerie artisanale Madeleine Guilluy, création lumières Vincent Masschelein, création sonore Alexis Fernandes, visuels et photographies Pablo Albandea, production Hej hej Tak, coproduction Maison de l’Art et de la Communication de Sallaumines, La Chambre d’eau – Le Favril, avec le soutien de la Ville de Loison-sous-Lens, le Millénaire – CCA La Madeleine, l’association Quanta, la Rumeur et le 188 – plateforme collaborative, le Théâtre Massenet (Lille).



