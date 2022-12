Puisque nous sommes sauvages Théâtre de la Verrière, 19 janvier 2023, Lille.

Puisque nous sommes sauvages est une invitation pour deux interprètes, un musicien, et une éclairagiste à réinvestir leurs souvenirs de bals de village, de booms de leur enfance, de fêtes communales… De soirées karaoké à des slows sur un tube de Mariah Carey en passant par des scènes de bal du roman Le ravissement de Lol V. Stein… Maud, Adrien, Nicolas et Pauline convoquent sur scène des matériaux vécus et fictifs ancrés dans leur passé, des expériences collectives qui ont participé à leur construction intime. A travers ces souvenirs, il·elle·s explorent nos façons de faire Groupe, de nous parler, de nous toucher, de partager des instants en commun. De l’individu au collectif, du souvenir personnel à l’expérience universelle, Puisque nous sommes sauvages s’empare ainsi de nos tentatives de faire communauté.

Conception Caroline Décloitre, créé en collaboration et interprété par Maud Chapoutier et Adrien Gusching, scénographie Charlotte Gautier van Tour, création sonore Nicolas Tarridec, création lumières Pauline Granier, regard extérieur Valérie Oberleithner & ​Olivier Tirmarche (collectif superamas), complicité Lauriane Durix & Cécile Rutten, ​production Hej hej Tak, coproduction Plateforme Happynest – Collectif Superamas et Région Hauts-de-France, le Vivat, scène conventionnée d’Armentières, le service culturel de l’Université d’Artois, avec le soutien de Culture commune, scène nationale du Bassin Minier (Loos-en-Gohelle – 62), Centre culturel Pablo Picasso (Blénod-les-Pont-à-Mousson – 54), Centre culturel Jacques Tati (Amiens – 80), Monty Kultuurfaktorij (Antwerpen- be), Théâtre de l’Oiseau-mouche (Roubaix – 59), la Déviation (marseille – 13), Théâtre de la source (Tomblaine – 54), théâtre Massenet (Lille – 59), la Manivelle théâtre (Wasquehal – 59), et de la Drac Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, et la SPEDIDAM.



