La Voix humaine Théâtre de la Verrière Lille

Nord

La Voix humaine Mercredi 11 janvier 2023, 19h00 Théâtre de la Verrière

Entrée gratuite, sur réservation

Lecture-spectacle par les élèves de la classe CPES théâtre du conservatoire de Lille Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier Wazemmes Lille 59000

09 52 23 35 64 http://www.verriere.org/ Les élèves de la classe CPES Théâtre du Conservatoire de Lille prêtent leur voix à La voix humaine de Cocteau dans un exercice de lecture théâtralisée… et proposent une vision intime de ce qui était si nouveau et si inhabituel en 1930 avec l’avénement du téléphone à cadran : « Dans le temps, on se voyait. On pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l’impossible, convaincre ceux qu’on adorait en les embrassant, en s’accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini. » (Jean Cocteau) Avec Thérys Biblioni, Elisa Edde, Mado Gratien, Augustin Jouant, Maëline Leclaire, Léandre Leroy, Marie Souchon, Lucas Vangheluwe, Téo Vasseur et Loïc Warlop. Coordination : Sébastien Lenglet Informations pratiques :

Mercredi 11 janvier 2022, à 19h

Théâtre de la Verrière

Entrée gratuite, sur réservation

