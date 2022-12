Lecture Conservatoire de Lille : La voix humaine d’après l’oeuvre de Jean Cocteau Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Dans le temps, on se voyait. On pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l’impossible,Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini. » (Jean Cocteau) handicap moteur mi Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France Les élèves de la classe CPES Théâtre du Conservatoire de Lille prêtent leur voix à La voix humaine de Cocteau dans un exercice de lecture théâtralisée… et proposent une vision contemporaine de ce qui était déjà si nouveau et si inhabituel en 1930 avec l’avénement du téléphone à cadran : « Dans le temps, on se voyait. On pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l’impossible, convaincre ceux qu’on adorait en les embrassant, en s’accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini est fini. » (Jean Cocteau) Avec Thérys Biblioni, Elisa Edde, Mado Gratien, Augustin Jouant, Maëline Leclaire, Léandre Leroy, Marie Souchon, Lucas Vangheluwe, Téo Vasseur et Loïc Warlop. Coordination Sébastien Lenglet

