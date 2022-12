Germinal (L’intemporel) Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Germinal (L’intemporel) Théâtre de la Verrière, 8 janvier 2023, Lille. Germinal (L’intemporel) Dimanche 8 janvier 2023, 16h30 Théâtre de la Verrière

14€-12€-8€

Pourquoi Germinal reste-t-elle une des oeuvres les plus lues au monde ? Parce que son message de lutte pour un monde meilleur reste d’actualité et que son histoire romantique est intemporelle. handicap moteur mi Théâtre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France Pourquoi Étienne Lantier n’aurait-il pas sa place sur scène, physiquement ? Pourquoi le public ne pourrait-il pas vibrer face à des comédiens défendant cette histoire ? Même si c’est un véritable défi de mettre en scène un roman, qui plus est : Germinal, une des œuvres majeures de la littérature française, un des romans les plus lus au monde. Aujourd’hui, nous avons à disposition une multitude d’outils permettant d’affiner langage théâtral et cinématographique. Les personnages sur scène seront en totale interaction avec ceux en vidéo. Mais l’univers du roman, ses décors, ses changements de scènes, la multitude de ses personnages, seront rendus, en s’écartant des images réalistes par des traits de crayon de mine blanc, sur un fond noir. De quoi délivrer le contexte, tout en sollicitant l’imaginaire du spectateur. Pourquoi Germinal reste-t-elle une des oeuvres les plus lues au monde ? Parce que son message de lutte pour un monde meilleur reste d’actualité et que son histoire romantique est intemporelle. Adaptation de Germinal de Emile Zola, mise en scène/réalisateur Pierre Lamotte, interprétation Agathe Coquelle, Sylvain Cornet, Léandre Leroy, comédien.ne.s dans les vidéos Jérôme Bigo – Sarah Blanquart – Estelle Boukni – Jennifer Cali – Nicolas Carpentier – Didier Coquet – Benoit Dendievel – Pascal Duclermortier – Damien Ferrette – Victor Gast-Charlet – Pascal Goethals – Simon Herlin – Jacques Herlin – Pierre-yves Kiebbe – Auguste Lamotte – Lucie Lamotte – Loïc Lamotte – Eric Leblanc – Siméon Leroy – Samira Mameche – Jacky Matte – Agathe Mortelecq – Coline Motycka – Stephane Pezerat – Morgan Sarpaux – Rémi Vandaele – Lucas Vangheluwe – Téo Vasseur – Loïc Warlop – Jérémy Zylberberg. , musique Dominic Laprise, dessin Olivier Verbrugghe, directeur lumière Antoine Baréty, directeur son Mathias Sawicz, image Benoit Losfeld, prise de son Pierre Wartin, assistant vidéo Benjamin Dollet, Assistant post-production Eric Dupas, production Compagnie ClimaX/théâtre/Cinéma, coproduction Espace Culturel La Gare, Ville de Méricourt, La Verrière / Lille, Ville de Marcq-en-Baroeul, partenaires Centre Historique Minier de Lewarde, Ville de Marquette-lez-Lille, Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul, Centre Culturel de Comines-Warneton (Belgique), Club des 45, NordActif, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de Pictanovo, du Conseil Départemental du Nord.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T16:30:00+01:00

2023-01-08T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Théâtre de la Verrière Adresse 28 rue Alphonse Mercier 59800 Lille Wazemmes Ville Lille Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Verrière Lille Departement Nord

Théâtre de la Verrière Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Germinal (L’intemporel) Théâtre de la Verrière 2023-01-08 was last modified: by Germinal (L’intemporel) Théâtre de la Verrière Théâtre de la Verrière 8 janvier 2023 lille Théâtre de la Verrière Lille

Lille Nord